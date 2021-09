ABŞ-a səfər edən Avstraliyanın Baş naziri Skott Morrison Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. Hökumət başçısı bildirib ki, onun belə planı yoxdur.

Qeyd edək ki, Avtsraliya Fransa ilə əldə edilmiş milyardlarla dollar dəyərindəki sualtı qayıqlarla bağlı sazişi ləğv edib. Avstraliya ABŞ və Böyük Britaniyadan sualtı qayıq almağa qərar verib. Bu isə Avtsraliya və Fransa arasında böyük gərginliyə yol açıb.

