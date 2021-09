XİN rəhbəri: “Regionda kommunikasiyaların bərpası bütün tərəfdaşlar üçün qazanclı bir vəziyyətdir”

“Pandemiya dövründə dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrə böhranın sosial və iqtisadi təsirinin öhdəsindən gəlmək və bərpa olmaq üçün dəstək vermək vacibdir. Vyana Fəaliyyət Proqramının həyata keçirilməsinə sadiq qalırıq və hörmətli sədr Qazaxıstanın istəyi ilə dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün Vyana Fəaliyyət Proqramının Sürətlə Tətbiqinə dair Yol Xəritəsinin qəbul edilməsini alqışlayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin illik Nazirlər Toplantısında çıxışında deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan xüsusi proqramlar və mənbələr vasitəsilə bu Proqramın uğurlu olması üçün daha güclü və daha yaxşı əlaqəli koordinasiyaya yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləyir: “Bu arada ümid edirik ki, dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə BMT-nin üçüncü konfransının çağırılması, dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə prosesi hərtərəfli qiymətləndirməyə imkan verəcək və ortaya çıxan problemlərlə necə məşğul olacağımıza dair yeni bir baxışa səbəb olacaq”.

Nazirin sözlərinə görə, ticarət və nəqliyyatdan əldə edilən gəlir bölgələr və ölkələr arasında qeyri-bərabər paylanır: “Bəzi ölkələr, xüsusən də dənizə çıxışı olmayan kiçik ölkələr qlobal ticarət sistemindən kənarda qalırlar. Nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan ümumi sərmayənin 70 dəhliz iqtisadiyyatında 144 milyard ABŞ dolları olduğu təxmin edilir. Bununla yanaşı, dəhliz ölkələrinin cəlb etdiyi ticarət və investisiyalar, əlavə dəyər qazanmaq və yaratmaq potensialından xeyli aşağıdır.

Səmərəli və etibarlı tranzit marşrutlarının inkişafı dəhliz ölkələrinin geniş əməkdaşlığını tələb edir. Bu nəqliyyat dəhlizləri təkcə infrastruktur layihələri deyil. Sərbəst ticarətin təşviqi, texnologiya və yeniliklərin mübadiləsi və dəhliz boyunca ölkələr arasında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün də nəzərdə tutulmuşdur. Bu mənada özəl sektor da daxil olmaqla bütün tərəfdaşlarımızı dəhlizlərin potensialından tam istifadə etməyə çağırırıq”.

C. Bayramov qeyd edib ki, təkcə son bir neçə ildə Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla dollar sərmayə qoyub: “Dünya İqtisadi Forumunun (WEF) məlumatına görə, bu addımlar sayəsində Azərbaycan hazırda yolların keyfiyyətinə görə dünyada 27-ci, dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 11-ci, hava nəqliyyatı xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 12-ci yerdədir. İllik 6,5 milyon ton yük daşıma qabiliyyətinə malik olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Çin ilə Cənub-Şərqi Avropa arasında daşınma müddətini 70% azaltmağa imkan verir. Bu gün Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 100 milyon konteyner də daxil olmaqla yükləmə gücü ildə 10 milyon tondur. Əlavə olaraq 260-dan çox gəmisi olan Azərbaycan, Xəzər dənizində ən böyük ticarət donanmasına da sahibdir. Azərbaycan logistika və tranzit qovşağı rolu üçün lazımi infrastrukturun qurulması məqsədilə çox səy göstərdi və bu proses bu gün də davam edir”.

XİN rəhbəri vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin normallaşması ilə regional əməkdaşlıq, inkişaf və firavanlıq üçün yeni perspektivlər açır: “10 Noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanat, xüsusi olaraq bölgədə kommunikasiyaların açılmasını nəzərdə tutan 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan bəyanatı ilə tamamlandı. Kommunikasiyaların bərpası bütün tərəfdaşlar üçün qazanclı bir vəziyyətdir və daha geniş Xəzər dənizi coğrafiyasının əhəmiyyətini artırır. Azad edilmiş ərazilərimizdə yaranan nəqliyyat qovşağı Trans-Avrasiya nəqliyyat layihələri çərçivəsində bütün Cənubi Qafqazın mövqeyini gücləndirəcək. Yeni quru xətti - Azərbaycanla Türkiyə arasında Zəngəzur dəhlizi, mövcud ticarət və nəqliyyat əlaqələrinə əlavə olaraq xidmət edəcək.

Sonda bir daha vurğulayım ki, Azərbaycanın təşəbbüsləri, dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr daxilində əməkdaşlığı gücləndirmək marağımızın və potensialımızın ən yaxşı nümunəsidir. Tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığa və xalqlarımızın ümumi rifahı üçün onların təşəbbüslərini dəstəkləməyə hazırıq”.

