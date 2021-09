2021-2022-ci tədris ili üzrə rəsmi olaraq akkreditasiya olunmuş ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş şəhid ailələrinin üzvlərinə və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçulara “YAŞAT” Fondu tərəfindən birdəfəlik pul mükafatı - 2000 AZN təsis edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Fonddan məlumat verilib.

Bildirilib ki, birdəfəlik pul mükafatı bu gün tələbələrin bir qisminə təqdim edilib.

