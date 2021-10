Milyarderin gəlini küçəyə alt paltarında çıxdı, tənqid olundu - FOTO

Rusiyalı iş adamı və milyarder Alexander Lebedevin gəlini Elena Perminova açıq-saçıq geyimdə ictimaiyyət qarşısına çıxdığı üçün pərəstişkarları tərəfindən tənqid edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı modelin İnstaqram hesabında paylaşdığı fotoda əynində qara ağ zolaqlı çemper, krem rəngli olduqca alt paltarını xatırladan şort və uzun şal əks olunub.

İzləyicilər Perminovanın geyimini kəskin biabırçı adlandıraraq, "Sanki yubkanı unudulub", "Nə trikotaj külot (alt paltarı) ?" - bu zibildir "," Milanda hamı buzqalter taxırdı, Parisdə şortik "deyə şərh ediblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.