Paşinyan Ermənistan üçün mina mədənidir - Artak Zakaryan

"Bu gün Paşinyanın gücü Ermənistanın altına qoyulan bir minadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ermənistan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artak Zakaryan edib. O deyir ki, Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq lazımdır.

"Bu mina mədənini zərərsizləşdirməliyik, yəni onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıyıq. Bunu səbəb o oldu ki, şüursuz olanlar səhlənkarlıqla yanaşıb, nəticədə Nikolu hakimiyyətə gətirdilər. İndi də Paşinyan cəmiyyətə davamlı yalanlar deyərək, gücünü uzatmağa çalışır"deyə Artak Zakaryan bildirib.

