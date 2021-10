Bu ilin sonuna qədər Rusiya S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini Hindistana təhvil verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistan ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, müdafiə sistemlərinin ilk partiyası bu il, növbəti partiyası isə gələn il Hindistana veriləcək.

Qeyd edək ki, ABŞ Hindistanın Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığına qarşı çıxır. Yeni Dehli sanksiyalarla təhdid edilir.

