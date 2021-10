Torpağı qazarkən səs gəldi: Qazmağa davam edəndə gördüyünə İNANMADI - ÇOX MÜHÜM... / FOTOLAR

Rusiyanın cənub-qərb bölgəsində qazıntılar zamanı çox nadir tapıntıya rast gəlinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, arxeoloqlar 12-ci əsrə aid gümüş qolbaqlar, üzüklər və digər zinət əşyaları tapıblar. Məlumata görə, qazıntı zamanı qazıntı vasitələri gümüş materiallara toxunaraq səs edib. Alimlər həmin istiqamət üzrə irəliləyərək, xəzinəni üzə çıxarıblar.

Məlumata görə, günəş şüalarını təmsil edən nadir xəzinə, Moğol imperiyasının hücumuna məruz qalan qədim Ryazan bölgəsində tapılıb. Güman edilir ki, varlı rus vətəndaşları xəzinələrini işğalçılardan qorumaq üçün gizlədiblər. Ərazidə qazıntılar davam edir. Yeni tapıntılara rast gəlinəcəyi gözlənilir.

