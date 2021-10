Bakı Zooloji Parkına giriş qiymətləri nə qədərdir? - AÇIQLAMA

Yenidən qurulan Bakı Zooloji Parkında qapalı məkanlara, akvaterrariuma və restoranlara girişdə COVID-19 pasportu tələb olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Zooloji Parkının icraçı direktoru Nəzakət İsayeva bildirib.

Onun sözlərinə görə, zooparkda kassa hər gün səhər saat 10:00-dan axşam saat 17:30-a kimi açıq olacaq.

Parka giriş qiyməti böyüklər üçün 5 manat, kiçiklər üçün 2 manat, şəhid ailələri üçün pulsuz, qazillər, I, II, III qrup Vətən müharibəsi əlilləri, şagird və tələbələr üçün güzəştli olacaq. 3 yaşa qədər uşaqlar isə pulsuz yararlana biləcəklər.

N.İsayeva qeyd edib ki, ümumiyyətlə zooparkın ərazisi iki dəfə böyüdülərək 4,25 hektara çatdırılıb: “Parkda 125 heyvan növü var. Onlardan 62-si akvaterrariumdadır. Zooparkda “Qırmızı kitab”a düşən heyvan növləri də var. Nəsli kəsilməkdə olan heyvanların çoxaldılması və təbiətə buraxılması üçün gələcəkdə layihələr olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.