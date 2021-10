Qazi Samir Məmmədov 2020-ci il sentyabırın 29-da Azərbaycan ordusuna könüllü yazılıb. Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayil, Xocavənd, Hadrut iştiqamətində vuruşmuş, daha sonra Şuşa ətrafində gədən döyüşlərdə Şuşakənd iştiqamətində yaralanmış, çox saylı qəlpə yaraları alıb.

Cəsur döyüşçü, Füzuli, Cəbrayil, Xocavənd və Şuşanın alınmasına görə medallarla təltif olunub.

Metbuat.az qazimizin keçdiyi döyüş yolu barədə reportajı təqdim edir:

