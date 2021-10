Azərbaycan güləşçisi Mariya Stadnikin medalı Ukraynada oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Ukrayna əsilli idmançı Pekin-2008 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandığı bürünc medalın oğurlandığını bildirib.

Qeyd edək ki, Mariya Azərbaycan idmanı tarixində ən çox (4) Olimpiya medalı qazanan şəxsdir. Stadnik Pekin-2018-də bürünc, London-2012 və Rio-2016-da gümüş, Tokio-2020-də isə bürünc medal əldə edib.

