Şəhid ailələri və qazilər "ASAN xidmət"dən növbəsiz istifadə edəcək

Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və qazilər “ASAN xidmət” mərkəzlərindəki xidmətlərdən növbəsiz istifadə edəcəklər.

Metbuat.az-a Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmt və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövltət Agentliyindən verilən məlumata görə, “ASAN xidmət” mərkəzlərində ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralananlar və şəhid ailələrinin üzvləri üçün təşkil olunan xüsusi xidmət davam edir.

Belə ki, bu xüsusi xidmət vasitəsi ilə müvafiq kateqoriyadan olan şəxslər xidmətlərdən növbə gözləmədən yararlana bilirlər. Göstərilən xidmətlər yaralanan və şəhidlərin (vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi və bununla bağlı olan digər sənədləşmə işləri daxil olmaqla) yalnız özləri ilə bağlı olan müvafiq işlərə şamil edilir.

Məqsəd canı-qanı bahasına bizə Qələbəni yaşadanlara xüsusi qayğının təmin edilməsi, onların daim xalqımızın diqqət mərkəzində olduqlarını göstərməkdir.



Bu günə qədər bu istiqamətdə 1790 yaralananın və 2166 şəhid ailəsi üzvünün ümumilikdə 3956 müraciəti təmin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.