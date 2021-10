İsrailin Hava qüvvələri Suriyanın İraqla sərhəddə yerləşən Əl-Bukemal qəsəbəsi yaxınlığındakı hərbi bazanı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlaer PUA-lar vasitəsilə təşkil edilib. Hücum zamanı 5-ə qədər silahlının öldüyü bildirilir. Çox sayda yaralı var. Məlumata görə, hərbi baza İran ordusunun nəzarətindədir və ərazidə İranın dəstəklədiyi qruplaşmalar olub.

