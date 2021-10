Qadınlar arasında 10 min metr məsafəyə qaçış üzrə dünya rekorduna sahib keniyalı atlet Aqnes Tirop evində ölü tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, idmançının həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlandığı bildirilib.

Qeyd edək ki, Tirop 2017-ci ildə qadınlar arasında dünya üçüncüsü olub. 25 yaşlı atlet dünya rekordunu Almaniyada keçirilən “Rekordlara Gedən Yol” adlı yarış zamanı müəyyənləşdirib.

