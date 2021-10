Londonda başa çatan “Yaz-yay 2022” moda həftəsinin əsas tendensiyası - FOTOLAR

Bu payız günlərində dünya modasının əsas hadisəsi, şübhəsiz ki, Londonda keçirilən yüksək moda həftəsi oldu ki, bu barədə sizlərə məlumatlar çatdırdıq. 2022-ci ilin yaz, yay trendlərinin nümayişindən ibarət olan bu qrandioz şouda baş verənlər barədə “Ədəbiyyat və incəsənət” portal Vogue dərgisinə istinadən sizlərin xahişi ilə daha geniş məlumat verir. Modasevərlər, yaxın əyləşin!

Nensi Doyaka

Moda Həftəsində ilk nümayiş LVMH Prize 2021-in qalibi Nensi Doyakanın qismətinə düşdü. Bu şouda Nensi prinsipcə yeni bir şey göstəmədi. Əksinə, bütün ən əlamətdar əşyalarını bir yerə yığdı: düyünlərlə kolqotka, qarının üzərində həndəsi kəsiklər olan platya, yarımşəffaf parçalardan toplar. Doğrudur, maraqlı nələrsə hər halda var idi. Dizaynerin debüt nümayişində biz ilk dəfə onun rənglə necə işlədiyini gördük - kolleksiyada çəhrayı rəngin müxtəlif çalarlarda bir neçə obrazı var idi.

David Koma

Gürcü əsilli London dizayneri David Koma bu dəfə öz nümayişi üçün qeyri-adi yer seçdi - Su İdman Növləri Mərkəzi. Zaha Hadidin (Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin layihə müəllifi – red.) layihəsi üzrə 2000-2010-cu illərdə inşa edilən arenada Koma su idmanı üçün avadanlıq mövzusunu bütün kolleksiyasının leytmotivinə çevirdi. Neopren çıxacaqlı axşam ətəkləri idman aksessuarları ilə müşayiət olunurdu, payetkalardan olan don kapüşönlə zənginləşdirilmişdi, hidrokostyumu xatırladırdı. Paltarları nümayiş etdirən modellərin saçları, əlbəttə ki, nəm idi - qızlar sanki suyun içindən indicə çıxmışdılar və dərhal podiuma qalxmışdılar.

Halpern

Maykla Halpern də Londonda Moda Həftəsinin elə ilk günündə yeni kolleksiyasını göstərdi. Nəql edirlər ki, Halpern uşaq olanda tez-tez Nyu-York SaPerforming incəsənət mərkəzinə gedirmiş və Nyu-York City Ballet truppasının məşqlərinə heyranlıqla baxırmış. Halpernanın baletə olan sevgisi dizaynerin yeni kolleksiyasında öz əksini tapıb. Parlaq ipəkdən, lələklərdən və rəngarəng fırçalardan hazırlanmış kostyumları Böyük Britaniyanın Kral balet rəqqasları təqdim ediblər. Offline nümayiş yox idi. Onun yerinə Maykl Royal Opera House səhnəsində beş dəqiqəlik film çəkmişdi.

Edvard Kratçli

Edvard Kratçli təkcə Louis Vuitton-un keçmiş və çox qiymətli əməkdaşı deyil, həm də Mərkəzi Saint Martins Universitetinin məzunudur ki, burada keyfiyyətli reserç hər bir tələbə üçün əsas qaydadır. Yaz-yay kolleksiyası üçün Edvardın başı arxivlərə qarışdı. Nəticədə biz podiumda XVIII əsrin Britaniya modasından və ingilis LGBT icmasının tarixindən ilhamlanan 15 obrazı gördük. Əlbəttə ki, parçalar xüsusi diqqətə layiqdir — dizayner uzun illərdir ki, Louis Vuitton-da onlar üçün məsuliyyət daşıyırdı.

Metti Bovan

Bu il Metti Bovan iki əhəmiyyətli mükafat almışdı: Beynəlxalq Qadınlar mükafatı və İnnovasiya üçün Karl Lagerfeld mükafatı. Londonda keçən moda həftəsində isə dizayner növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, bu cür dəfnə çələnglərini əbəs yerə almır. Onun Yaz-Yay kolleksiyası pandemiyaya özünəməxsus reaksiya idi, buna görə də çox parlaq və hətta müəyyən dərəcədə inanılmaz çıxdı. Onun içində narıncı ətəklər konfet sarğılarını xatırladır, qolflar "parıldayan" dini xalça ruhunda qara-qırmızı printlərə boyanmışdır, paltarlar isə qalın qayışlarla dartılıb və bantla bütün bədən boyu bağlanmışdır. Ümumiyyətlə, Mettinin yaratdıqlarını təsvir etmək çətindir — baxmaq lazımdır.

Molli Qoddard

Molli Qoddardın Yaz-Yay kolleksiyası London moda həftəsində ən çox müzakirə ediləndir. Əsasən, ona görə ki, Molli hətta İtalyan l ' Uomo Vogue tamaşaçısını da qızışdıran bir yenilik - düyünləri olan kişi baletkası təqdim edib. Paltarlara gəldikdə, dizayner özünü aldatmadı. Modellər podiuma uzun mavi cins üzərindən geyilən tüldən hazırlanmış zövqlü paltarlarda və bluzlarda çıxdılar. Hər şey brendin ən yaxşı ənənələrində idi.

Simon Roşa

Simon Roşa markasının yaz-yay kolleksiyasını ikinci qızının doğulmasına həsr edib və kolleksiyanı yeni uşaq dünyaya gətirmiş ana libasları ilə zənginləşdirib. Paltarlara uşağı rahat əmizdirmək üşün döş hissəyə lif bərkidilib, modellərin qulaqlarına süd dişləri şəklində sırğalar asılıb, yaxalar isə hipertrofik (onlar doğumun müqəddəsliyini simvollaşdırırlar) iri alınıb.

JW Anderson

Jonatan Anderson bu mövsüm bir şou nümayiş etməmək qərarına gəldi, lakin uzun müddətli dostu və tərəfdaşı Yurgen Teller tərəfindən çəkilmiş lukbuku təqdim etdi. Teller özü də lukbukda oynadı. Şortda, boynunda bir kamera və əlində avtomobil şinləri. Bütün çəkilişləri Pirelli təqviminə keyfiyyətli və məzəli parodiya kimi qiymətləndirmək olar. Yurgenə kampaniyanı isə Mona Tuqaard və Abbi Çempionun modelləri etdilər.

Riçard Kuinn

Şounun əvvəlində Riçard Kuinn bahar-yaz 2022 modasını nümayiş etdirərkən qonaqlar, ümumiyyətlə, onun dizayner olub-olmadığına şübhə edirdilər. İlk yeddi monoxrom görünüş tamaşaçıları təəccübləndirdi, çünki Quinn hər cür printlərin (əsasən çiçək printlərinin ) modada əsas fanatı olmasını təsdiqlədi. Ancaq sonra hər şey öz yerinə qayıtdı və podium çiçək açdı. Bu, təkcə dəvət olunanların deyil, həm də şounu açan Lili Makmenamla Lila Moss üçün də əsl həyat bayramı oldu.

Harris Rid

Harris Rid yalnız keçən il Central Saint Martins-dən sərbəst buraxıldı və Met Gala-da Amerika Vogue və Iman çəkilişləri üçün Harry Styles hazırlamağa vaxtı oldu. "Harris Reed — bu sizə orta statistik yeni başlayan dizayner deyil", — Anders Kristian Madsen Ridin debüt şousunda bax belə bir revü yazdı. Harrisin cəmi on obrazdan ibarət kolleksiyası - müasir qenderfluid toy dəbi mövzusunda refleksiya idi. Və onun yaradılması prosesində dizaynerə David Boui tərəfindən böyük təsir olmuşdu.

COS

London moda həftəsinin final akkordu isə COS brendinin tarixində ilk moda nümayişinə qatılması oldu. Roundhouse adlı Londonun konsert salonunda tünd-göy, qəhvəyi və qara obrazlar mavi, sarı platyalarla və köynəklərlə qarışdırılmışdı. Banan və bordo rəngli çantalar, tüklü limon rəngli klatçlar isə zövqləri oxşayır, dekorasiyanı tam tamamlayırdı.

Mənbə: edebiyyatveincesenet.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.