"Bavariya" nın fransalı müdafiəçisi Lukas Hernandez həbs olunub.



Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı fransız futbolçuya həyat yoldaşına şiddət göstərdiyi üçün 6 aylıq həbs cəzası verilib.

Qeyd edək ki, hadisə 2017-ci ildə baş verib.

