Tanınmış aktrisa pis vəziyyətdə yaxalandı: Avtomobilində... - FOTOLAR

Türkiyənin tanınmış aktrisası, model Dəfnə Samyelinin sürücülük hüququ müvəqqəti əlindən alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməsidir. Polislər aktrisanın idarə etdiyi avtomobili saxlayaraq, modelin test verməsini istəyiblər. Yoxlanış zamanı onun nəzərdə tutulduğundan çox spirtli içki qəbul etdiyi üzə çıxıb.

Məlumata görə, 49 yaşlı musiqiçi, əyləncə məkanındakı ifasından sonra sərxoş olmasına baxmayaraq sükan arxasına keçib. Polislər həmçinin ona pul cəzası da tətbiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.