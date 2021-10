Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Nərimanov rayonunda yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Metro City” ticarət mərkəzində olan yanğınla bağlı yeni görüntülər əldə olunub. Hazırda yanğının qarşısını almaq üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyininin yanğınsöndürən maşınları cəlb edilib.

Həmin görüntülərin təqdim edirik:

