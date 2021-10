Ötən gün Xalq artisti Alim Qasımovun ailəsində şad gün olub.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin nəvəsi Fatimə evlilik yolunda ilk addım ataraq Ümid adlı şəxslə nişanlanıb.

Cütlüyün şad günü evdə, ailələr arasında kiçik məclislə baş tutub.

Qeyd edək ki, Fatimə Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızıdır. Onun Fatimədən başqa 3 övladı daha var.



