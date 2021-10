Rusiyada son sutka ərzində daha 33 208 nəfər yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da koronavirusa yoluxanların sayı 7 958 384 nəfərə çatıb.

Son 244 saatda 1002 nəfərin koronavirusun qurbanı olub. Ümumilikdə, COVİD-19-dan ölənlərin sayı 222 315 nəfərə çatıb.

