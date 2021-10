Prezident bu mədəniyyət xadimlərinə fəxri adlar verib

Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinə fəxri adlar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycanın fəxri adları verilib:

“Xalq rəssamı”

Alimirzəyev Əlyar Alimirzə oğlu

Haqverdiyev Hüseyn Həsən oğlu

Rəcəbov Aydın Məmmədağa oğlu

“Əməkdar artist”

Abasquliyev Rza Həsənağa oğlu

Axundov Mahir Mikayıl oğlu

Barateliya Naala Raulyevna

Cəlilov Xəqani Nadir oğlu

Əliyev Fərid Aydın oğlu

Hacıyev Fuad Əhəd oğlu

Hüseynəliyev Elton Əşrəf oğlu

Hüseynova İlahə Həsən qızı

Xəlilova Səadət Namizəd qızı

Məmmədov Xəyyam Əhrar oğlu

Mikayılov Anar Şamil oğlu

Mirzə Kazım Həsən oğlu

Mirzəyeva Vəfa Rafiq qızı

Motorina Yuliya Alekseyevna

Mürsəlov Neymət Məzahir oğlu

Nisanov Xəyyam Aleksandroviç

Osmanov Elizbar Əbülfəz oğlu

Rza-Zadə Azər Zaur oğlu

Salmanov Nicat Fərhad oğlu

Seyidova Ceyla Uran qızı

Səfərəliyeva Məlahət Nəcəf qızı

“Əməkdar rəssam”

Babayev Fikrət Həsən oğlu

Cabarov Rəşad Emin oğlu

Əhməd Faiq Nazim oğlu

Ələkbərov Rəşad Böyükağa oğlu

Əliyev Vüqar Əli oğlu

Hacızadə Rövşən Kamal oğlu

Həsənov Şamil Məmməd oğlu

Hüseynov Pərviz İldrım oğlu

Mehtiyev Zakir Tahir oğlu

Məmmədov İsa Məmməd oğlu

Rüstəmov Aslan Mahmud oğlu

Şixəliyev Adil Həmdulla oğlu

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Allahverdiyev İbad Məhəmməd oğlu

Eldarova Lalə Ömərovna

Əhmədzadə Natiq Nazim oğlu

Hacı-Mustafazadə Hüseyn Tofiq oğlu

Kazımov Bəhmən İsa oğlu

Qardaşbəyova Nazilə Adəm qızı

Paşayev İlqar Əli Abas oğlu.

