​“Kontakt”da bütün məhsullar 24 ay faizsiz, KOMİSSİYASIZ olacaq

Ölkənin lider riteyl şəbəkələrindən olan “Kontakt” Müstəqilliyin bərpası Günü münasibətilə hər kəsi sevindirəcək möhtəşəm kredit kampaniyası hazırlayıb.

Bu gündən oktyabrın 24-dək bütün “Kontakt” mağazalarında, həmçinin kontakt.az saytında gördüyünüz istənilən məhsulu komissiyasız, ilkin ödənişsiz və 24 ayadək faizsiz şərtlərlə ala biləcəksiniz.



Daha dəqiq desək:



Məsələn:

Üstəlik oktyabrın 24-dək bütün “Kontakt” mağazalarında nağd alışda 50%-dək endirimlər də keçərli olacaq:

Endirimli nağd qiyməti 3 dəfəyə və ya taksit kartlarıla aylara bölərək də əldə etmək olar.

Müstəqillik sevincimizi daha da artıracaq təkliflər bunlarla bitmir. Bütün təkliflərindən yararlanmaq üçün sizə ən yaxın “Kontakt Home” mağazasına gələ ya kontakt.az saytına keçə bilərsiniz. Qeyd edək ki, “Kontakt Home”da gördüyünüz hər hansı məhsulu digər şəbəkədə daha ucuz tapsanız, şəbəkə aradakı fərqin 120 %-i sizə geri qaytaracaq!

“Kontakt” qarşıdan gələn Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə müstəqil xalqımızı təbrik edir!

