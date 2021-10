Deputat üsyan etdi: Subay qızları Türkiyəyə buraxmayın: Türk kişiləri...

Rusiyanın Vahid Rusiya partiyasının deputatı Vitali Milonov Türkiyəyə gedən yerli turistlərə diqqətçəkən çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, türk kişiləri rus qadınları aldadır. Deputat bildirib ki, rus qızlar bunun fərqinə varmır. Deputat rusiyalı subay qız turistlərinin Türkiyəyə səfər etməsinin qadağan olunması barədə çağırış edib.

“Türk kişiləri yalnız qadınları içki ilə sərxoş edərək onlardan istifadə edirlər. Rus qadınlarının çoxu bunu başa düşmür. Böyük eşqdən dünyaya gələn uşaq, bu türk paşasının olur” - deyə deputat bildirib.

