ATV-nin “Günün Sədası” proqramının növbəti qonağı əməkdar artist Firuzə İbadova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə sənətkarın evindən çəkilən görüntülər yayımlanıb. Əməkdar artist evinin kiçik olduğundan 3 nəfərlə yaşamaqda çətinlik çəkdiyini deyib.

Bildirib ki, ipoteka götürdüyü evindən borclar hələ də qalıb:

“Evə daxil olarkən çox üzülürəm. Ruhumdakı sənəti bu evə necə sığdırım? Qızım, övladı və mən qalırıq. 32 kvadratmetrdir. Pandemiyadan sonra borcumu verə bilmədim.

