ABŞ bazasına irimiqyaslı hücum: Rus qırıcıları bombalayıb?

ABŞ-ın Suriyanın Ət-Tanf şəhərindəki hərbi bazası şiddətli hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Livanın “Al Mayadeen” televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum zamanı hərbçilərin qaldığı binalar hədəfə alınıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Bəzi mənbələr hücumun pilotsuz uçuş aparatları bəzi mənbələr isə qırıcı təyyarələr vasitəsilə təşkil edildiyini yazır. Məlumata görə, hücumdan əvvəl ərazidə bütün rabitə və peyk əlaqəsi kəsilib.

Bu bölgədə güclü radioelektron sistemin işə salındığını deməyə əsas verir. Xarici KİV-lər yazır belə planlı hücumu yalnız Rusiya ordusu təşkil edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.