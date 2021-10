Müğənni Nadir Qafarzadə Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə müğənni özü məlumat verib. O, sosial media hesabından paylaşım edərək sevənləri ilə vidalaşıb.

"Hər kəsin yolu açıq olsun, görüşənədək! Hava limanında sonuncu əlvida. Mən çox uzaqlara uçub getdim, - deyə ifaçı əlavə edib.

