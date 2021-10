Alim Qasımovun qızından ETİRAF: "Atam məni hotelin önündə..." - VİDEO

Xalq artisti Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımova atasının onu hotelin önündə sillələdiyini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişində deyib:

“Atamla çox səfərlərdə olduğumuz üçün aramızda kodlaşdırdığımız sözlər olurdu. Səfərlərimizin birinidə getdiyimiz şəhərdə böyük bir park vardı. Yürüyüşə çıxdıq. Tez-tez yeriyirdim. Atam dedi ki, bax, bu ağacın altında bir-birimizi gözələyək. Get nə qədər gəzirsən gəz, amma burada görüşək. Mən də ətrafı gəzdim, atamı axtardım, tapa bilmədim. Verdiyimiz vədi də unutdum. 20 yaşım vardı, qorxdum, həycan keçirdim. Fikirləşdim atam məni unudub gedib. Artıq hava qaralırdı. Otelə qayıtdım. Sən demə, atam gəlib saatlarla məni axtarıb. Hotelin qarşısında əsə-əsə atamı gözləyirdim. Gələn kimi mənə 1-2 sillə vurdu. Mənə dedi ki, sən bilirsən mənə nə stress yaşatdın? Həyatımı məhv etdin. Ondan sonra atam 2-3 gün mənimlə danışmadı”.

Xalq artisti Alim Qasımov da qızının dediklərini təsqidləyib:

“Xarici ölkələrin birində tədbirə gedəndə bu hadisə baş vermişdi. Ona tapşırmışdım ki, nə olur olsun, bu ağacın altında səni gözləyəcəm. Gəldim ki, qızım yoxdur. Çox axtardım, tapa bilmədim. Həyəcanlı şəkildə qayıtdım otelə. Gedib oradan elan edim ki, qızımı itirmişəm. Gördüm qızım otelin qarşısıda məni gözləyir. Mən də yaxınlaşıb ona 1-2 sillə vurdum. Ondan sonra bildi ki, görüş yerini unutmaq olmaz”.

