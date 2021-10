“Şuşa Bəyannaməsi əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırıb”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəngilanda mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev hörmətli qonağı salamlayaraq deyib:

“Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin səfərinizin çox böyük önəmi var. Siz ikinci dəfədir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfər edirsiniz.

Dörd ay bundan əvvəl Sizinlə bərabər Şuşa şəhərində olmuşuq. Bu gün isə Füzulidə və Zəngilandayıq. Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa Bəyannaməsi tarixi sənəddir.

Bu bəyannamə bizim əlaqələrimizi rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmışdır”.

