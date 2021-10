Bu il Azərbaycanda Nar bayramı keçiriləcək? - AÇIQLAMA

Bu il Göyçayda məhsul bayramı olan Nar Festivalı keçirilməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini İkram Vəliyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, Nar Festivalının keçirilməsi üçün müvafiq qurumlara müraciət edilib:

"Bu il pandemiya il əlaqədar Göyçayda Nar Festivalı keçirilməyəcək. Hər il məhsul bayramı keçirilərkən 40 minə yaxın insan toplaşırdı. Hazırda yoluxma səviyyəsi yüksəkdir. Xəstəliyin daha çox yayılmamasına görə bayram tədbiri ləğv olunub"

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Göyçayda Nar Festivalı 2019-cu ilin noyabarın 9-da, Dövlət Bayraq Günündə təşkil olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.