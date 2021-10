Xalq artisti Nisə Qasımova plastik əməkiyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi əməliyyatdan sonra yeni görnüşünün fotosunu paylaşıb.

30 yaş cavanlaşan Nisə Qasımovanı izləyicilər tanımayıblar. 67 yaşlı Xalq artistini tanınmaz halda görən izləyicilər onu bu hərəkətinə görə tənqid ediblər.



