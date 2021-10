Uelsdə yaşayan 21 yaşlı Mared Foulkes səhv göndərilən mesaj səbəbilə intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci kurs tələbəsi olan Maredə səhvən 3-cü kursa keçə bilmədiyinə dair mesaj göndərilib. Əslində isə gənc imtahandan uğurla keçibmiş.

Lakin mesajı alandan sonra gənc, Menai körpüsündən özünü ataraq həyatına qəsd edib. Məlumata görə, mesaj univeristetdən göndərilib. Univeristet rəhbərliyi tələbələrin adını səhv salıb.

