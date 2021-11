Rəsmən AÇIQLADILAR: ABŞ ordusu onları müharibəyə hazırlayır

ABŞ ordusu Quam adasında Tayvandan olan hərbçilərə təlimlər keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvan mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, 40 tayvanlı hərbçi ABŞ bazasında xüsusi təlimlərdə iştirak edib. Tayvanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu təlimlərə əlavə şərh vermək lazım deyil. ABŞ və Tayvan arasında uzun müddətdir işbirliyi var və bu təlimlər də əməkdaşlığın nəticəsidir. Qeyd edək ki, Çin və Tayvan arasında münasibətlər gərginləşib.

ABŞ donanmasının Tayvanda yerli orduya təlimlər keçdiyinə dair məlumatlar yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.