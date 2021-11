Cəriməni ödəməyən əcnəbilərə - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanda əcnəbi vətəndaşların yol hərəkəti qaydalarını pozduğu halda cəriməni ödəməsi barədə rəsmi açıqlama verilib.

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əsgərli Metbuat.az-a bildirib ki, yol hərəkəti haqqında qanun vətəndaşlarımızla yanaşı respublika ərazisindən tranzit keçən, müvəqqəti olan (viza rejimi əsasında, vizada göstərilən müddət ərzində və vizasız rejimdə müəyyən olunmuş müddətə), müvəqqəti yaşayan, daimi yaşayan, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə eyni hüquqi qüvvədədir.

Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə, qanun qarşısında hər kəs hüquq çərçivəsində bərabər vəzifələri və məsuliyyəti daşıyır. Qanuna uyğun olaraq, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin inzibati xətalara görə, ölkəmizdən getməsinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması qaydaları nəzərdə tutulub.

Həmin şəxslərin ölkə ərazisini tərk etdikdən sonra məsuliyyətdən yayınması müəyyən edildikdə onların ölkə ərazisinə girişinə məhdudiyyət qoyula bilər.

Bunun üçün də hüquqi statusundan asılı olmayaraq, hər bir şəxsin yaşadığı ölkənin qanunlarına hörmətlə yanaşması zəruridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.