Xalq artisti Alim Qasımovla "Natiq" ritm qrupunun rəhbəri, Xalq artisti Natiq Şirinov quda olublar.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin nəvəsi Fatimə Şirinovun oğlu Ümidlə nikaha daxil olub.



Qeyd edək ki, Fatimə Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızıdır. Sənətçinin Fatimədən başqa daha 3 övladı da var.

