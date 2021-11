Gələn il Azərbaycanda kino və teatr sahəsinə ayrılacaq məbləğ açıqlanıb

2022-ci il dövlət büdcəsindən Azərbaycan kinosunun inkişafı ilə bağlı xərclərə 6.5 milyon manat vəsait yönəldiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “2022-ci il dövlət büdcəsi zərfi haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, dünyanın nüfuzlu televiziya kanallarında Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği üçün 2.0 milyon manat və Azərbaycan teatrının inkişafına maliyyə dəstəyi üçün 1.6 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulub.

Növbəti il dövlət büdcəsindən mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət xərcləri bölməsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərclərinə 3.9 milyon manat sərf olunacaq.

