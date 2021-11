Noyabrın 8-də Bakıda Zəfər Günü ilə əlaqədar yürüş keçiriləcək. Saat 10:00-da hərbi orkestrin müşayiəti ilə başlayacaq yürüş Azneft dairəsindən “Ağ şəhər” bulvarınadək davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantları Azərbaycan bayrağını yürüş marşrutu üzrə aparacaqlar. Yürüşü süvari dəstəsi müşayiət edəcək.

“Ağ şəhər” bulvarınadək davam edəcək yürüş “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan fləşmobla başa çatacaq.

