“Neftçi” klubunun futbolçusu Mamadu Kane Qvineya milli komandasına dəvət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 24 yaşlı yarımmüdafiəçi noyabrın 12-də Qvineya-Bisau və noyabrın 16-da isə Mərakeşlə dünya çempionatının seçmə oyunlarına çağırılıb.

Qeyd edək ki, Kane Qvineya millisində 8 oyun keçirib, 2 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.