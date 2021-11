Efiopiyada federal hökumət ilə vaxtilə ölkənin əsas partiyalarından olan Tigray Xalq Azadlıq Cəbhəsi arasında toqquşmalara davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tigray Xalq Azadlıq Cəbhəsinin silahlıları paytaxt Əddis-Əbəbənin bir neçə yüz kilometr məsafəsinə çatıb. Məlumata görə, topqquşmalar bir il əvvəl başlayıb. Üsyançıların irəliləməsindən sonra beynəlxalq təşkilatlar tərəflər arasında vasitəçilik təklif edib.

Tərəflər danışıqları qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.