Azərbaycanda daha bir məktəb distant təhsilə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ucar şəhər 1N-li texniki-humanitar təmayüllü məktəb-lisey 10 noyabr 2021-ci il tarixindən 14 gün müddətinə distant təhsilə keçəcək.

Buna səbəb məktəbdə əsasən şagirdlər arasında COVİD-19 infeksiyasına yoluxmanın olmasıdır.

Faktı Ucar Rayon Təhsil Şöbəsinin rəhbərliyi də təsdiqləyib.

