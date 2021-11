Qələbə xəbərini verən aparıcıdan ÜZÜCÜ XƏBƏR

İTV-nin aparıcısı Jalə Həsənlinin başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özünün instaqram hesabında məlumat verib:

"Necə deyərlər, igid odur, atdan düşə atlana, igid odur, hər əzaba qatlana. Yıxılsam da, ayaqdayam. Maraqlanan dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Narahat olmayın, qolum 2 nahiyədən sınıb, həkim toparlamağa çalışıb. Hər şey əladır, buna da şükür" deyə, Jalə paylaşımında bildirib.

Qeyd edilib ki, hadisə Dənizkənarı parkda baş tutan Zəfər Günü ilə bağlı konsertdə olub. Yıxılan Jalə xəsarət almasına baxmayaraq konserti aparmağa davam edib.

