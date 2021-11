Xəbər verdiyimiz kimi, Vətən müharibəsi şəhidi Rəşad Ağayevin ailəsinə daha bir ağır itki üz verib. Şəhidin bacısı 2006-cı il təvəllüdlü Tamilla Ağazadə ötən gün hamamda dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə,Tamilla bu ilin avqustunda REAL TV-nin şəhid qardaşı Rəşad Ağayev haqda hazırladığı reportajda danışıb. Həmin kadrları təqdim edirik:

