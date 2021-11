Böyük təcrübəyə malik olan şüuraltı master və bioenerji mütəxəssisi ​Səbinə İbrahimli

Səbinə İbrahimli şüuraltı master, reqressiya və bioenerji üzrə mütəxəssisdir.

"Selfhealing Center" şirkəti 3 il Türkiyədə, son illərdə isə Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərərək insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.



Səbinə İbrahimli artıq 5 ilə yaxındır ki, insan inkişafı sektorunda çalışaraq ona müraciət edən şəxslərin inamını və rəğbətini qazanıb. Onun yaratdığı "Selfhealing Center" şirkətinin əsas məqsədi insanların həyat məmnuniyyətinin yaxşılaşması və rifah halının yüksəldilməsidir. Mərkəzin yürütdüyü uğurlu fəaliyyət nəticəsində onlarla insanın karyera, işgüzar və şəxsi həyat münasibətlərinin yüksəldilməsinə nail olub.

Son illərdə isə Səbinə İbrahimli uğurlu fəaliyyətinə və qazandığı nailiyyətlərə görə, “Reputation Inc.” PR və Event şirkətinin təşkilatşılığı ilə "Four Seasons Baku" otelində baş tutan “Golden Palm Awards” layihəsinin qala gecəsində mükafatla təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.