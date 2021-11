Azərbaycanda hərbçilərə qoyulan qadağa və məhdudiyyətlərin SİYAHISI

Azərbaycanda hərbi qulluqçulara hərbi xidmətlə əlaqədar qoyulan qadağalar və məhdudiyyətləri müəyyənləşir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” yeni qanun layihəsində əksini tapıb.

Qanun layihəsinə əsasən, hərbi qulluqçulara aşağıdakılar qadağandır:

1. Tətil etmək;

2. Seçkili orqanlarda vəzifə tutmaq;

3. Siyasi partiyalara, QHT-lərə, dini qurumlara və həmkarlar ittifaqlarına üzv olmaq;

4. Yığıncaqlarda, nümayişlərdə, küçə yürüşlərində və piketlərdə iştirak etmək;

5. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;

6. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına mülki peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq;

7. Daimi yaşamaq üçün xaricə getmək;

8. Siyasi və dini təbliğatla məşğul olmaq;

9. Dövlət sirrini yaymaq.

