Türkiyənin Bəyaz televiziyasının canlı yayımında aparıcılar gözlənilməz sualla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefonla canlı yayıma qoşulan izləyici, aparıcılar Əzməci və Virala gözlənilməz sual ünvanlayıb. Qadın izləyici, həyat yoldaşının açıq-saçıq videolar izlədiyini ifadə edərək, bunun qarşısını ala bilmədiyini ifadə edib.

“Mən nə edə bilərəm?” deyə sual edən izləyicinin açıqlamaları aparıcıları təəccübləndirib.

