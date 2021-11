Aralıq dənizində qəzaya uğrayan F-35 təyyarəsi ilə bağlı inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya kəşfiyyatçıları təyyarənin texnologiyasını öyrənmək üçün qalıqlarını ələ keçirməyə cəhd göstəriblər. Lakin dərhal hərəkətə keçən ABŞ və Böyük Britaniya dənizçiləri təyyarənin qalıqlarının olduğu əraziyə ruslardan daha tez çataraq, buna imkan verməyib.

Qeyd edək ki, ötən gün Aralıq dənizində Böyük Britaniyaya məxsus F-35 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Pilot sağ qalıb.

