Bəy və gəlinin toy gecəsi otaqlarında çəkdirdiyi görüntülər müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəy və gəlin ilk gecələrindən əvvəl namaz qılıblar.

Onlar fotoqrafı otaqlarına çağıraraq həmin anların lentə alınmasını istəyib. Lakin bu görüntülər sosial mediada yayılandan sonra birmənalı qarşılanmayıb. Fotoqrafın bəy və gəlinin yataq otağına girməsi bəzi tənqidi fikirlərin irəli sürülməsinə səbəb olub. Hadisənin hansı ölkədə baş verdiyi bildirilməyib.

