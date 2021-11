“Neftçi” öz meydanında uduzdu

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 11-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün son matçında “Neftçi” “Sabah”ı qəbul edib. Hesabı meydan sahibləri açıblar. Amma son oyunlarda uğurlu çıxış edən “Sabah” bu oyunda əzmkar qələbəyə sevinib.

Tura sabah keçiriləcək “Qəbələ” – “Sumqayıt” görüşü ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

11-ci tur

20 noyabr

“Neftçi” – “Sabah” 1:2

Qol: R.Maçado, 33 – C.L.Mikels, 53; 69.

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Fərid Hacıyev.

Bakı. “Bakcell Arena”, 18:15.

