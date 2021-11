Pərvin Abıyevadan səs-küylü FOTOLAR

Açıq-saçıq fotoları ilə gündəmdən düşməyən aktrisa Pərvin Abıyeva bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa kameralar qarşısına keçərək yeni fotolar çəkdirib. Pərvin qara geyimdə lentə alınan cazibədar şəkillərini instaqram hesabında yayımlayıb.

Aktrisa fotolarına maraqlı şərh də əlavə edib:

"İnsanlar ona inanırdı və deyirdi ki, daha güclü ol! Əhsən sənə! Özünə aid olanı götür! Daha güclü, daha yaxşı ol!".

Pərvinin bu fotoları izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onun paylaşımına qısa müddətdə minlərlə bəyənmə gəlib.

