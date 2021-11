Yəməndə Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri Husilərin mövqelərini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə koalisiya qüvvələri açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hərbi əməliyyatlar zamanı üsyançıların Səna bölgəsində pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı gizli fəaliyyət yürütdüyü bina bombalanıb.

Məlumata görə, sakinlərin zərər görməməsi üçün hərbçilər lazımi tədbirləri həyata keçirib. Detallar barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.