Sərhəddə toqquşma: Mühacirlərə müdaxilə edilir

Belarus-Polşa sərhədində olan qaçqınlara qarşı güc tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus tərəfi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Polşa tərəfi qaçqınlara qarşı partlayıcı maddə və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Məlumata görə, hazırda sərhəddə 2 min qaçqın var. Onlar Polşa tərəfinə keçməyə cəhd edir. İddialara görə, mühacirlər geri qayıtmağı rədd edir. Onlar Avropa Birliyi ölkələrinə getmək istəyirlər.

Belarus tərəfinin açıqlamasında bildirilir ki, Polşa beynəlxalq qanunlar pozaraq, qaçqınlara birbaşa müdaxilə edir. Hazırda ərazidə gərginlik davam edir.

