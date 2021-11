Zaur Kamaldan GÖZLƏNİLMƏZ ETİRAF: Onu ilk görəndə aşiq oldum... - VİDEO

Çiçək ləqəbi ilə məşhurlaşan aparıcı Şəhla Vakkas Zaur Kamalın verilişində qonaq olub.

Metbuat.az bildirir ki, Çiçəklə ilk qarşılaşmasından danışan Zaur Kamal ona aşiq olduğunu etiraf edib:

"İlk dəfə radioaya gələndə gözəl bir qız gördüm. Səsini eşitmişdim, amma o, olduğunu bilmirdim. Çiçəyi gördüm, çox xoşuma gəldi, ona aşiq oldum. Sonra isə xasiyyətimiz tutmadı. Bir dəfə mən studiyada ona baxanda qapını bərk çırpdı. Yaxşı ki, bunu almamışam, od parçasıdır. Məni radioda ilk dinləyən də Çiçəyin anası olub".

